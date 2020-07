Přetékalo to všude: Dominika Myslivcová ukázala snímek, za který se stydí. Od té doby neuvěřitelně zhubla

Dominika Myslivcová Super.cz

"Jsem sebekritický člověk, ještě to chce doladit. Ale doufám, že na kameře nebudu vypadat jako lední medvěd. Cítím se fajn," prozrazuje. "Jsem typ člověka, který musí pořádně dřít na své postavě, aby nějak vypadal. Bez toho to nejde. Když si dám hodně jídla, je to hned vidět," vysvětluje.

Kolik kilo zhubla, netuší. "Nevážím se. Poznám to podle oblečení a reakcí lidí," upřesňuje. Postavu roky řešila, hladověla, držela různé diety. "Dokázala jsem sníst za den třeba jedno jablko. Bylo to to nejhorší, co jsem mohla udělat. Z diet jsem ještě více přibírala," říká.

Nyní se snaží jíst zdravě. "Neříkám, že si dám svíčkovou s pěti knedlíky. Hlídám se samozřejmě, ale nehrotím to. Psychicky jsem se uklidnila. Myslím, že právě psychika hraje velkou roli. Až když jsem to přestala řešit, tak mi lidé začali říkat, že jsem zhubla a je to znát," dodala na semifinále České Missis, soutěže, kde se hledá nejkrásnější maminka Česka a kde blogerka zasedla v porotě. ■