Nejbarevnější klip léta: Olga Lounová a Elis Mraz v sexy modelech vypadají jako krásky ze šedesátek

Olga Lounová Feat. Elis Mraz - Napůl Lásky

Zpěvačky Olga Lounová (39) a Elis Mraz (25) přicházejí s letní retro skladbou Napůl Lásky. Využívá tradiční šedesátkový rytmus, ale zároveň s moderním zvukem. Takže pokud patříte mezi milovníky stylu šedesátých let, tak si určitě užijete i nový videoklip, který září barvami.

Choreografie se chopil Filip Jankovič, který si tam i sám zatančil hlavní roli. "Je to trochu jiná písnička, ale mě ta různorodost naplňuje, nechci se škatulkovat jen do jednoho stylu," říká Olga.

"Písnička vznikla na hudební session ve Švédsku, poté byla nějaký čas v šuplíku. Když mě Oli pozvala jako hosta do Fora Karlín na svůj vyprodaný koncert a zvažovaly jsme, jakou píseň spolu zazpívat, tak jsem píseň přepsala do češtiny a poslala Oli, zda by ji nebavila. Měla jsem obrovskou radost, že ano a píseň jsme mohly spolu udělat," vzpomíná Elis.

"Opravdu se mi moc líbila. Ale je pravda, že tomu ještě předcházely pokusy napsat nějakou píseň společně. Vždycky jsme něco rozdělaly a pak se zasekly, ale nakonec jsme každá přinesly raději svoji písničku. Eliška tuhle skvělou retro vypalovačku a já písničku Protože to nevzdám," doplnila Olga.

Protože je píseň v retro stylu, zajímalo nás samozřejmě, jaký k němu mají obě zpěvačky vztah. "Více než retro miluji pin-up styl, do kterého je celý klip hozený. Jeden čas jsem se takto česala a oblíkala i v normálním životě. Tedy natočit si klip v tomto stylu bylo i takové splněné přání," míní Elis. "A já už jsem vlastně trochu takový retro, tak retro miluju. Pin-upky, barvy, ženskost a sukně této doby je neokoukatelná," dodala Olga. ■