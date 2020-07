Kateřina Brožová svou mužskou smečku nerozšíří. Má doma pěkné žárlivce

Kateřina Brožová podpořila psí útulek. Foto: We love dogs - Hunter

Jakmile přišla pozvánka zúčastnit se s dalšími známými tvářemi charitativní akce na podporu psího útulku Dogpoint, neváhala ani minutu. Při pohledu na Kateřinu, která se na akci k chlupáčům bez domova měla, se nabízela otázka, jestli sama nepřemýšlela o adopci dalšího člena do své smečky.

„Kdybych věděla, že to ti dva zvládnou, neváhala bych. Vím také, že pejsci z útulku jsou nesmírně vděční a oddaní novému pánovi. Je mi každého velmi líto, že se tam musel dostat. Vzala bych si klidně takového pejska, ale s Maxem a Jordim by to nešlo. Myslím, že by velmi žárlili, jsou to pěkná kvítka. Moji nejvěrnější kluci! Mají se rádi a šéf je jezevčík Max,“ vysvětlila blondýnka. ■