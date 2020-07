Manželství moderátora Primy se po roce rozpadlo. Fanoušci ho utěšují a do postele mu cpou i Vondráčkovou

Moderátor se pod svým příspěvkem dočkal skoro 700 utěšujících komentářů. Foto: archiv M. Janotky

Pod včerejším příspěvkem, ve kterém oznámil, že mu rok po svatbě krachlo manželství, se vmžiku strhla lavina komentářů, ve kterých mu jeho příznivci vyjadřují podporu. Někteří zároveň přiznávají, že z jeho posledních příspěvků a smutných citátů na sociálních sítích vytušili, že je něco v nepořádku.

„Míšo, už poněkolikáté jsem psala, že máte smutné oči, tušila jsem, že se něco děje. Jedny dveře se zavřely, další se otevřely. Hlavu vzhůru a hezký den plný sluníčka,“ dodává reportérovi síly fanynka. „Po těch Vašich příspěvcích to bylo asi všem jasné... Zasloužíte si víc. Přeji hodně štěstí a tu pravou,“ připojila se další žena.

Podpory svých fanoušků si sympatický moderátor velmi váží a se slovy díků na komentáře odpovídá. Většina jeho obdivovatelek nevěří, že by měl tak krásný muž v budoucnu o lásku nouzi. Některé ženy se ho v nelehké situaci alespoň snaží pobavit.

„Něco skončí a něco nového začne, berte to pozitivně. Jednou přijde jiná a zrovna to může být ta pravá a půjdete společnou cestou. Jo a kdybyste dlouhodobě nikoho nenašel, tak mi dejte vědět, ať začnu chodit do fitka. Samozřejmě vtipkuji,“ napsala Michalovi fanynka. „Je to smutný, ale Lucka Vondráčková je volná, třeba to zabere. Jste krásný chlap. Přeji hodně štěstí,“ hýří humorem další z žen, která moderátora rozesmála. ■