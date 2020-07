Už to nezvládl déle tajit: Rok po svatbě oznámil moderátor z Primy rozchod s manželkou

Michalu Janotkovi bohužel manželství nevydrželo. Foto: Pavol Bigoš

„Je těžké to takhle veřejně prezentovat, vlastně ani nevím, jak to napsat, někteří to ale možná podle mých posledních statusů tak nějak už tušili,“ svěřil se na svém facebookovém profilu moderátor, který v minulosti tvořil dlouhé roky pár s moderátorkou Sandrou Parmovou (34).

Nevěděl, jak dále odpovídat na otázky okolí, jak s manželkou oslavili první výročí, nebo kam se poděly jejich společné fotky. Rozhodl se tedy uvést věci na pravou míru a vyvrátit případné spekulace.

„Realita je taková, že už několik měsíců manželku nemám, nežijeme spolu, jednoduše to neklapalo, každý měl jiné představy o životě a vyústilo to v něco, co prostě nemohu odpustit. Víc bych to asi rozebírat nechtěl, myslím, že tohle stačí,“ napsal sympaťák z Primy.

Nyní zpětně přiznává, že si prošel dlouhým trápením, ale dnes je to pro něj uzavřená kapitola, která vyústila k odpuštění z jeho strany. Ani v těchto chvílích nepřestává být pozitivní. „Teď svůj život nechávám plynule plout. Nikdy totiž nevíš, co ti zrovna chystá a v tom je prostě úžasný,“ uzavírá Janotka. ■