Stresy s Vémolou jídlem nezahání: Lela Ceterová ukázala svou nejlepší formu v bikinách

Silikonem vylepšená blondýnka poškádlila mužské smysly. Foto: Instagram L. Ceterové

„Ať je pátek co nejvíc slunečný. Mám vás tady ráda, jste super. Při vysokých teplotách je vždy fajn se zchladit bazénkem. Už mi chybí jen zmrzka, hranolky a langoš s kečupem a sýrem. To jsem vždy na koupalištích milovala,“ hýří optimismem blondýnka, jejíž vytuněnou figuru si doma hýčká soupeři obávaný zápasník Karlos Vémola (35).

Ten měl přitom v posledních dnech co dělat, aby své lásce vysvětlil svůj nedávný výlet do Saint Tropez, kde mu dělaly společnost dvě krásky, na které dostala Lela zlost.

„A ty dvě ku*vy, co s tebou letěly, vás fotí? Proč si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagramu na rodinku…hodně lidí ví, že zrovna ty andílek nejsi, a mně už došla trpělivost. Lhaní už bylo dost,“ pustila se do Vémoly vnadná Slovenka. Svůj komentář později smazala a po jeho návratu do Česka fanouškům na sociálních sítích opět předvedli rodinnou idylku. ■