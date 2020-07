Jedna z nejkrásnějších českých tenistek je rok po porodu na své váze, ale… Svaly jsou pryč

Andrea Sestini Hlaváčková Super.cz

Tenistky často po ukončení kariéry výrazně přiberou. To se ale Andrey netýká. "Naštěstí jsem nakynula po kariéře z důvodu těhotenství a teď jsem zase na své váze. Jde to. Jen svaly tam nejsou, to je rozdíl. Tělo vypadá jinak než dřív. Doufejme, že to někdy zase doženu," řekla Super.cz s úsměvem Hlaváčková.

Má výhodu, že nepřibírá, a diety jí tak jsou cizí. "Moc se nemusím hlídat a vypadám furt stejně. Držím se, abych se nepřejídala. Ale miluju všechny prasečinky, které existují. Od dortů po chipsy a párky. Kdybych začala sdílet svůj jídelníček, tak bych nikoho nenadchla," prozradila na otevření nového bistro konceptu na pražské Harfě.

Během karantény na sobě tvrdě makala. "Karanténa mě donutila cvičit, najednou bylo víc času a ten režim byl daný. Dřela jsem daleko víc než předtím. A nyní se zase hrozně flákám. Ségra maká, má dvě děti a cvičí, má zápřah a já nenacházím čas," prozradila.

Po ukončení kariéry odešly i zdravotní problémy. "Bolístky, věci, které byly s tenisem spojené, ty zmizely. Zaskočený krk, bolest ramene, stehen, svalů, s tím jsem se týrala, a to je pryč," dodala Andrea. ■