Místo moře prý Hejdovi letos raději budou objevovat české hory. Míra je čokoládově opálený i tak

Hejdovi změní způsob cestování. Super.cz

„Neuškodí nám strávit léto v Česku. Máme to velmi rádi například na Šumavě, kde jsme letos byli už asi třikrát. Zatím to ale necháváme otevřené. Pokud přijde nějaký spontánní plán, tak toho využijeme, zatím to ale nehrotíme,“ uvedla Zorka.

Její manžel Míra už ale v zahraničí nedávno byl. Pracovně odjel do Chorvatska, kde natáčel pro jistého developera. „Strávil jsem tam tři dny. Zjistil jsem, že zahraničí je teď dost posmutnělé. Chybí tam například noční život, noční ruch. Proto dovolená v Česku zní jako dobrý nápad,“ řekl moderátor.

Hejdovi, kteří poslední roky v zimě navštěvují zejména Spojené státy, nevylučují, že se do své oblíbené destinace na konci roku přece jen podívají. „Moc bych si přála, aby se situace vylepšila. Uvidíme, jak se bude vše vyvíjet,“ říká Zorka Hejdová. ■