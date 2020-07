Proč Zorka Hejdová odešla po 11 letech ze Snídaně s Novou? Smysl to rozhodně dává

Zorka a Míra Hejdovi o odchodu ze Snídaně. Super.cz

„Asi je blbé to říct nahlas, ale my jsme si tohle období docela užili,“ uvedli téměř jednohlasně. „Člověk začal žít jinak a bylo to příjemné,“ dodal Míra.

Několik týdnů strávených jen ve dvou jejich manželství utužilo. „Dělala jsem mezi svými přáteli sociálně vztahový průzkum. Zjistila jsem, že jsou dva druhy párů. Některým to vyloženě nesvědčí být pohromadě dvacet čtyři hodin denně, my patříme do té druhé skupiny. Jsme totiž oba velmi rozlítaní, běžně spolu netrávíme tolik času, a tak to pro nás bylo vzácné. Byla to příjemná domácí dovolená,“ řekla Zorka na letní party pořádané značkou šampaňského.

„My jsme se totiž brali i proto, že jsme zjistili, že spolu můžeme být, a potvrdilo se, že to mezi námi opravdu funguje,“ doplnil moderátorku manžel.

ČTĚTE TAKÉ: Krásné ráno Zorky Kepkové: Míra Hejda ji v přímém přenosu požádal o ruku

Vzhledem k tomu, že byli v karanténě ve svém domě v Plzni, nemohli natáčet Snídani s Novou, ze které nakonec odešli natrvalo. „Myslím si, že karanténa měla na náš odchod vliv. Okolnosti zavelely a člověk si uvědomil to, nad čím dlouho uvažoval. K tomu rozhodnutí jsem se propracovávala rok,“ svěřila Zorka, která z ranní televizní show odešla po jedenácti letech. „Bylo už načase. Člověk má po tak dlouhé době potřebu se posunout a jít jiným směrem. Vydala jsem ze sebe všechno a je načase jít dál,“ dodala Hejdová.

ČTĚTE TAKÉ: Manželé Hejdovi končí ve Snídani s Novou

Po odchodu ze Snídaně Zorka a Míra zatím nemají alternativu jiného televizního pořadu, ale nepřijdou si nevyužití. „Pro nás to byl posun, krok jiným směrem. V principu já točím skoro denně, Zorka téměř denně vysílá v rádiu. Možná to není masově vidět, ale smysl to dává,“ dodal Míra Hejda. ■