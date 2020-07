Film Havel si připomíná výročí narození Olgy Havlové: Takhle v něm jako první manželka prezidenta vypadá Aňa Geislerová

Modlitba pro Martu - Marta Kubišová pro film Havel Video: Bontonfilm

Dnes by slavila 87. narozeniny první manželka Václava Havla (✝75), Olga Havlová. Tu ve filmu Havel, jehož premiéra se blíží, ztvárňuje herečka Aňa Geislerová (44). V naší fotogalerii můžete posoudit, do jaké míry maskéři a kostyméři vystihli podobu.

"Olga Havlová je pro mě symbol důstojnosti, svéhlavosti a lidské síly. A jak jsem se snažila o ní co nejvíce dozvědět, došla jsem k tomu, že byla záhadná, moc lidí vám ani nepoví, jaká vlastně opravdu byla. Je strašně těžké s ní najít nějaké rozhovory, moc lidí si k sobě nepouštěla.

Pro mě ale platí, že Olga Havlová byla silná žena, byla ostrá, rázná, a přesto působila jako královna, jako noblesní aristokratka. Krásná a důstojná žena. K tomu bych přidala ještě tolerantní a stoprocentně svobodná. Nesnesla jakékoli omezení pro sebe a ani jiné neomezovala," míní herečka.

"Byla to pro mě výjimečná role. A taky je těžké hrát člověka, kterého si vážíte. Olga je obrazem ženy, ke které člověk opravdu cítí obrovskou úctu, a pak najednou stojíte před kamerou v županu s cigárkem v ruce a stáváte se jejím odleskem. Měla jsem z toho trochu husí kůži," svěřila.

Promluvila i o svém hereckém partnerovi, Viktoru Dvořákovi v roli Václava Havla. "Viktor opravdu vypadá jako Havel. Občas jsem přimhouřila oči a řekla jsem si: To je neuvěřitelný, já točím s Havlem!. Viktor je stejně slušný a zdvořilý. Ale hlavně to Viktor úplně skvěle zvládnul, je to těžká role a Viktor ji zvládnul tak dobře, že ho to ještě nemine. Film i Viktor to totiž budou mít strašně těžké, Václava Havla si lidé pamatují, každý má na něj nějaký názor, svou představu o něm a nikdo Viktorovi nic neodpustí," myslí si Aňa.

"Líbí se mi, že Havel v našem filmu není komplexně dokonalý, tenhle film není nějaká jednostranná adorující výpověď o Václavu Havlovi. Václav Havel byl výjimečný, jeho myšlenky, postoje, lidskost jsou inspirativní. Jako všichni měl ale své chyby i pochyby. Já jsem u Havla dlouhou dobu nevěděla o jeho „selhání“, jak on to cítil, v souvislosti s jeho prvním zatčením a prvním uvěznění. Není to velké selhání, on si to ale velmi vyčítal. Každý člověk, ať je sebevětší génius a je sebevíc silnější, má lidské slabosti. Každý člověk žije se svým stínem a tyhle stíny a slabosti jsou stejně důležité jako pozitivní věci, které nás formují," dodává.

Zpěvačka Marta Kubišová speciálně pro film Havel a za doprovodu dětského sboru znovu nazpívala svou ikonickou píseň Modlitba pro Martu. Tvůrci filmu se rozhodli věnovat novou verzi právě Olze Havlové a píseň zveřejnit u příležitosti výročí jejího narození. Olga Havlová se narodila 11. července 1933.

Film Havel popisuje bouřlivý život Václava Havla v dobách disentu mezi roky 1968 a 1989. Sleduje proměnu hrdiny od lehkovážného úspěšného dramatika až po vůdčí osobnost sametové revoluce. Boj za pravdu a správnou věc, pronásledování, věznění a také milostné vztahy, vlastní pochyby i humor. V centru velkého příběhu je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. ■