Obšourník Eda z Mostu! jak ho neznáte: V nové roli si zahraje intelektuálního vyšetřovatele

Michal Isteník Video: Herminapress

„Ze začátku jsem byl takovým operativcem v terénu, ale postupem času se ze mě stal takový IT odborník, který sedí na služebně a snaží se vyšťourat všechny možné informace o těch případech. Nakonec je to samozřejmě on, kdo to všechno vyřeší, ale ti v terénu slíznou smetanu,“ popisuje svou úlohu Michal.

Michal Isteník v seriálu Most!

Česká televize

Na place se potkává s kolegy Jiřím Dvořákem (53), Petrou Bučkovou nebo Jitkou Čvančarovou (42), která mu bude šéfovat. To, že se musí nechat řídit ženou mu vůbec nevadí. „Každý slušný muž poslouchá ženu,“ rozesmál se herec.

Seriál Hlava Medúzy nebude napodobeninou amerických přestřelek a za to je herec z Mostu! rád. „Jde tam spíš o popis té detektivní práce, takže jsem nemusel projít policejním výcvikem. Jsem docela rád, protože nejsem fanoušek střelných zbraní,“ přiznává. ■