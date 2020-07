Tady je sexy herečka (55) přímo k sežrání: Podívejte se, v jaké dobrotě se při natáčení vykoupala

Elizabeth Hurley Profimedia.cz

V seriálu, jehož inspirací je román Michelle Ray Falling for Hamlet, si Elizabeth zahrála Královnu Helenu. Ovšem moc královskou fotku nesdílela, naopak je snímek níže trošku děsivý, i když o hororový scénář v seriálu nešlo.

„Tohle nebyl zrovna můj oblíbený natáčecí den seriálu The Royals. Měla jsem totiž spadnout do čokoládové fontány, ale to, co na mně vidíte, čokoláda nebyla! Navíc se záběr musel opakovat několikrát. Nutno říct, že filmový tým si to oproti mně velice užíval,“ napsala k fotce v dříve bílých šatech. ■