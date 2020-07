Dva roky spolu nepromluvily: Monika Štiková posílá dceři Ornelle Koktové drsný vzkaz

Monika Štiková se s rodinou přestala stýkat brzy po skončení reality show Štiky Foto: archiv FTV Prima

Po narození Ornellina druhého syna Svena, se ale začaly rodinné vztahy opět více rozebírat a matka rodu, která žije se snoubencem Petrem Biniasem v Německu, se rozhodla, že se k tomu chce také vyjádřit. Do redakce Super.cz poslala zprávu. Tou reaguje na některé dceřiny výroky.

Ornella Koktová ukázala syna Svena

Super.cz

"Již dlouho jsem se k ničemu nevyjadřovala, ale tentokrát to chci udělat," napsala Super.cz Monika. "Hodnocení a výroky a rodinná poradna Ornelly na moji adresu, jako že jsme se snoubencem od sebe 24 let nebo jako úšklebky na náš život a svatbu, a že u mě je vše možné, mi přijde naprosto mimo od osoby, co má věkový rozdíl cca 36 od partnera a v jejím životě to není ani největší věkový rozdíl, co měla," komentuje.

Servítky si nebere ani co se jejího vnuka Quentina týče. Mladšího Svena ani neviděla. "Pak má bohužel díky své výchově Quentinka silně obézního a naprosto zaostalého v řeči," hodnotí Štiková Ornellu jako matku. "Můj vzkaz pro ni je, ať se zaměří na svůj život. Svých starostí a kostlivců ve skříni má až nad hlavu," míní.

Od klanu Štikových se naprosto odstřihla. "A já osobně jsem velmi ráda, že už do této prolhané pomatené dysfunkční rodiny plné dluhů a podvodů nepatřím," uzavřela. ■