Tahle jízda na kole dopadla pro missku katastrofou! Natržený vaz, naštíplá chrupavka a plné koleno vody

Kateřina Průšová Super.cz

"Mám natržené vazy, něco s chrupavkou a koleno je plné tekutiny. Operace zatím není hned nutná, uvidí se za čtrnáct dní. Nyní mám mít klidový režim, chodit jen o berlích, mám ortézu. Věřím, že mi tá koleno primář Hradil dá do pořádku a do konce léta budu určitě zase běhat," řekla Super.cz Kateřina na uvedení nového doplňku stravy.

Přiznává, že každý krok jí bolí. "Ale můžu si za to sama. Kdybych koleno tak nepřetížila, tak se to nestalo. Bohužel to dopadlo tak, jak dopadlo, nyní doufám, že bude koleno brzy v pořádku," dodala Průšová. ■