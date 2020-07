Snowbardistka Eva Samková fušuje do módy: Tohle je limitovaná edice, kterou navrhla

Eva Samková navrhla limitovanou kolekci triček. Super.cz

"Tuhle kolekci jsem s kamarády vytvořila už v roce 2016, kdy mě inspiroval výlet do Norska. Tehdy měl bavil hlavně ten proces a dál jsem se tomu nevěnovala a bylo mi to tak nějak jedno, takže jsem to vůbec neprodala. Když se mi Bára nabídla, že bych tady mohla svoje trička mít, tak to byl vlastně osud, že se tahle limitovaná edice vůbec dostane mezi lidi," smála se Eva.

Přemýšlí, že by v designu a módě pokračovala dál, anebo to byla jen jednorázová aktivita? "Tohle byla taková vykopávací věc. Je to jen padesát dámských a padesát pánských trik a uvidíme, jestli se to vůbec prodá. Když ano, tak možná něco dalšího vymyslím," ujistila nás sportovkyně.

Sama si v módě logicky potrpí spíš na jednoduchost a i výraznou barevnou škálu si nechává na sport. "Devadesát procent svého času trávím v legínách. A mám ráda zajímavé střihy. Ale mám i pár romantických kousků, když si chci vzít v létě šaty," svěřila. ■