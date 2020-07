K rozvodu s manželem se stále nedostala: Finková naopak Genzera s novou partnerkou zve do bazénu

Linda Finková se stále nedostala k rozvodu s Richardem Genzerem. Super.cz

Při povídání se zpěvačkou a hudební koučkou Lindou Finkovou jsme se dostali jako obvykle i k tomu, jak to vypadá s jejím vztahem se stále ještě manželem Richardem Genzerem (53). Nežijí spolu už roky. Oba mají nové partnery, ale do rozvodu se stále neženou. A vycházejí spolu prý skvěle.

Linda si stejně jako řada dalších umělců, jimž se vyhnuly existenční problémy, několikaměsíční pauzu v práci užívala s rodinou. "Mazala jsem se krémem, popíjela šampaňské, uklízela barák, vařila... Pohoda. Těžší chvíle byly se synem a jeho školou, a taky jsem online učila na konzervatoři," řekla Super.cz zpěvačka, která už je zase v plném nasazení v Divadle Broadway i se seskupením Trojhlavá saň.

"Doma je taky všechno v pořádku, nehádáme se, nemlátíme, nikdo se s nikým nerozešel. No a s Geňou a rozvodem se to taky nikam neposunulo. Jsme líní. S přítelkyní k nám chodili se vykoupat do bazénu nebo na jídlo. Jeho nová přítelkyně Pavla je fajn," uzavřela Linda. ■