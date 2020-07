Hollywoodské manýry, milostné pletky i láska ke slavnému režisérovi: Tohle byla naše první skutečná filmová diva

Suzanne Marwille Foto: reprofoto Chudá holka

Její krásná tvář byla sázkou na jistotu

Atraktivní a trochu tajemná dáma byla nejslavnější a nejobletovanější českou filmovou hvězdou 20. let, vlastně naší první filmovou hvězdou vůbec. Pro stříbrné plátno ji na prknech vídeňského divadla objevil právě Václav Binovec. Režisér vlastnil filmovou společnost Weteb a snažil se zavést u nás hollywoodský filmařský styl, jehož součástí byla i „výroba“ filmových hvězd.

Se Suzanne Marwille mu to vyšlo stoprocentně – talentovaná herečka se zajímavou tváří působila jako žena vamp a velmi záhy si osvojila i hollywoodské manýry, takže ji „proslavily“ i nejrůznější milostné aférky a skandály.

S Binovcem se rozešla ve zlém

Marwille hrála zpočátku hlavní role téměř ve všech filmech svého objevitele. Z více než dvaceti snímků, které s Binovcem natočila, se ale dochovaly pouze tři, přičemž podle kritiků stojí za zmínku hlavně Plameny života z roku 1920. V polovině 20. let se ale herečka s režisérem rozkmotřila a jejich spory měly i soudní dohru.

Typická femme fatale

Tmavovlasá tmavooká kráska byla díky obrovskému sex-appealu ideální představitelkou vášnivých a osudových žen, které jsou pro muže příslibem zakázaného ovoce. Prosadila se i v zahraničních produkcích. Scenáristé ji milovali a psali jí role přímo na tělo.

Do třetice všeho dobrého…

Osudové pro ni bylo seznámení s režisérem Martinem Fričem (✝66), který ji obsadil do svého debutového, tehdy ještě němého filmu Páter Vojtěch (1928). Od té doby točila hlavně s ním. Nešlo jen o profesní vztah – s Fričem se do sebe zamilovali a byla to prý láska jako trám.

Marwille byla přitom tehdy už podruhé vdaná a navíc byla dvojnásobnou matkou. Za slavného režiséra se nakonec provdala a on dokonce adoptoval obě její dcery Evu a Martu. Mimochodem, Marta se později vydala v matčiných šlépějích.

Zvuková éra znamenala konec

Hvězdnou kariéru Suzanne Marwille ukončil nástup zvukového filmu. Herečka měla totiž nepříjemnou dikci a zvláštní výslovnost a v novém prostředí se nemohla uplatnit. Přesto se objevila ještě v několika Fričových filmech, naposledy v roce 1937 v jeho dramatu Hordubalové.

Pak ale pověsila herectví na hřebík. Stáhla se do ústraní a věnovala se rodině. Filmařské řemeslo se jí týkalo už jen okrajově, s manželem probírala hlavně scénáře a radila mu při výběru herců. Naše první skutečná filmová diva zemřela v roce 1962. Martin Frič ji následoval o šest let později. ■