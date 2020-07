Zpocená, ověšená zavazadly i dcerou, ale stále krásná: Takhle to sluší mamince Berenice Kohoutové

Herečka a zpěvačka vyrazila s miminkem čerpat síly do přírody. Foto: Instagram B. Kohoutové

„Náš dnešní odjezd s Lolou na chalupu. Takže ráno vstanu a v předsíni průběžně zakopávám o vaničku č. 1 (rozuměj VANU. Mám ji fakt brát? Je tak velká. Jo, ale tak SKVĚLÁ!), zavinovačku, nosítko č. 2 (Lola ho NENÁVIDÍ. Stejně jako nosítko č. 1, ale co kdyby náhodou? A já chci jít na houby!!), pleny (jo, jsou tam, ale kolik??? To si samozřejmě nepamatuju), tenhle olejíček, tamten olejíček, 5 hraček, houpátko č. 2 (fakt je to nutný? Jo, JE to nutný. Lola ho miluje a kamón, dyť je lehoučký!),“ popisuje do detailů herečka, která pro názornou ukázku připojila i snímek, na kterém ověšená batohem i dcerou nakonec úspěšně všechno nezbytné dobalila, dceru nakrmila, stihla rychlou sprchu, na zahradě posbírala meruňky a odjely vstříc dobrodružství.

„Jestli jsem předtím byla možná přirozeně bio naturálně hezká, tak teď jsem tak maximálně naturálně zpocená,“ popisuje s žertem svůj tříhodinový balící maraton herečka a zpěvačka. Útěchu našla nejen u dalších maminek, ale také u svých kolegyň. „Akorát jsem včera dělala to samý! Dneska jedem na hory,“ souzní s Berenikou novopečená maminka Ivana Korolová (31). ■