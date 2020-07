Nejlepší postava mezi muzikálovými zpěváky: Svalnatý vousáč vystupuje v každém představení do půl těla

Ondřej Bábor se opět na jevišti svléká do půl těla. Super.cz

Nejúspornější kostým ze všech účinkujících má i v novém uvedení muzikálu Cikáni jdou do nebe. A je vidět, že ani v karanténě nelenil a na postavě pracoval. "Tedy to jsem spíš pracoval rukama, abych se uživil, takže jsem makal ve skladu a tahal balíky do padesáti kilo jako kurýr. Ale na cvičení už jsem se zase vrhul," upřesnil Ondra.

V tomhle představení si užije i tanec, protože choreografie jsou náročnější než obvykle. "Je to trošku za trest, ale pro mě je to dobrá zkušenost, že je to zase jiná makačka," smál se.

Naučit se musel i písně v romštině, což bylo také těžké. "Byla to zabíračka, protože ze začátku jsme neznali ani překlad textů, takže jsem nevěděl, o čem zpívám. Ale když nám už ten překlad dali, tak se to pamatovalo lépe, takže bych řekl, že teď už umím trochu romsky," svěřil. ■