Oscarová kráska (57) z Lepší už to nebude oslnila v bikinách. I bez líčidel zářila na všechny strany

Helen Hunt Profimedia.cz

Štíhlá herečka se koupala v moři ve svých oblíbených černých bikinách. Držitelka Oscara za film Lepší už to nebude, která zářila také ve filmech Po čem ženy touží nebo Pošli to dál, se stále udržuje ve formě.

Blondýnce to sluší i bez nánosů líčidel. Místo nich ji zdobí zářivý úsměv. Herečka se loni opět vrátila do populárního seriálu z 90. let Jsem do tebe blázen. Ve speciální sérii se objevila po dvaceti letech. ■