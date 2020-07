Nejkrásnější dívka planety z roku 2012 šla do bikin: Misska se nestyděla ani za špek

Tereza Fajksová Foto: Instagrma T. Fajksové

Půvabná blondýnka vypadá v plavkách stále skvěle, ale jak už to tak bývá, i ona by na sobě našla nějakou tu chybičku, které by si nikdo jiný ani nevšiml.

„Mám tam více tělového svalstva, nebo-li špeka,“ vtipkovala kráska. Tereza si dovolenou dopřává s partnerem Lubošem a dcerou Lilien. S přítelem basketbalistou už žije více než 13 let a donedávna se mu přezdívalo „paní Colombová“, protože moc nemá rád společenské akce, a tak Terezu téměř nedoprovázel.

Fajksová se fanouškům pochlubila také krásnou rodinnou fotkou. Z pózování ale neměla moc radost její dcera.

„Lilinka nezklamala. Zase se tváří jako kakabus, ale jinak se smála a moc se jí výlet do Zadaru líbil, i když to nevypadá,“ dodala s úsměvem Fajksová. ■