S pár kily navíc, ale zatraceně sexy: Podívejte se na sexbombu s přírodními pětkami ve zlatých bikinách

Kelly Brook Profimedia.cz

Čtyřicetiletá kráska oslavuje své křivky: „Přijímám své křivky po karanténě v těchto nádherných bikinách mé oblíbené značky, která vždy oslavovala ženy všech velikostí. Pojďme toto léto své křivky oslavovat a milovat.“

Kelly se nechala nafotit v bikinách ve své zahradě, a ještě prý v dešti. To ovšem na atraktivnosti snímkům vůbec neubírá, co říkáte? Pánové se těžko podívají Brook do očí, aby zkontrolovali, zda jí déšť porušil make-up. Tam až jejich oči nedojdou. ■