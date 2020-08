Dcera Filipa Renče zdědila po rodičích touhu se předvádět. Obsadí ji režisér do svého posledního obřího projektu?

Filip Renč se opět pouští do režie Rebelů. Super.cz

Dvacet let po vzniku filmu Rebelové přichází na prkna Hudebního divadla Karlín rozšířená divadelní verze tohoto díla. Režisérem představení není nikdo jiný než duchovní otec vzorového filmu Filip Renč (54).

„Jsem rád, že se k tomu vracím a že to můžu obnovit. Rebely považuji za svůj životní projekt, za své dítě,“ svěřil se nám na tiskové konferenci muzikálu Renč, který si dal na přípravách díla velmi záležet. „Se Zdeňkem Zelenkou jsme psali scénář sedm let, roky jsme vybírali správnou hudbu. Jsem proto rád, že u toho můžu být.“

Chystané představení bude jiné oproti tomu, které vzniklo tři dny po filmu a hrálo se na prknech Divadla Broadway. „Budou tam jiné scénické prvky, jiné dialogy, přibudou tam čtyři nové písničky a nový efektní závěr,“ prozrazuje režisér.

Hit muzikál, který se stal v Česku fenoménem, už okouzlil i režisérovu dvouapůlletou dceru Sofinku. „Mám doma stále cédéčka a vydali jsme i soundtrack toho, co se do Rebelů nevešlo. Dcera se proto často vloudí ke mně do pracovny, ukáže na přehrávač a dožadujete puštění písničky Š-š-š,“ směje se Renč faktu, že jeho malá ratolest zvládá zpívat refrén jen této písně, kterou ve filmu zazpívala Zuzana Norisová.

Téměř tříletá Sofinka zdědila po otci, režiséru Filipu Renčovi, a mamince, herečce Marii Renčové, touhu se předvádět. „Hodně ráda se předvádí, ráda tancuje, zpívá. Takže asi od toho nebude daleko,“ usmívá se Filip, který dceru ani manželku ale do připravovaného díla obsadit nehodlá. ■