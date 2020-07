Alice Bendová přibrala pět kilo a musí zhubnout! V plavkách nyní vystavuje hlavně své vnady

Alice Bendová Foto: archiv A. Bendové

Herečka Alice Bendová (46) hubne. Loni se jí podařilo shodit sedm kilo, pět má ale letos po karanténě zpět. Nyní má tři týdny na to, aby se dostala zpět do formy.

"Pět mám nahoře, v karanténě jsem nedržela vůbec nic. Musím říct, že jsem jedla všechno a ráda. I když jsem se hýbala, tak to na mě nefunguje. Já musí mít hodně pohybu a málo jídla," řekla Super.cz Alice, která se dala na hubnutí podle své osvědčené dánské diety.

"Protože musím shodit kvůli natáčení, zase jsem se na dietu vrhla. Nemám ráda ty takzvané keto diety, kdy se absolutně vynechávají sacharidy. Taky držím dietu, kdy jedu proteinové tyčinky, různé kaše, koktejly, polévky, ale je v tom všechno. Proteiny, sacharidy i vitamíny. Loni jsem to dala sedm týdnů, teď bych ráda měla pár kilo dole za tři," vysvětluje.

Málokdo by řekl, že má více kilogramů, než měla ještě na začátku letošního roku. Na fotkách na profilu na Instagramu vypadá stále skvěle. "Jedné fotce se věnuju tak pět minut, pak už mě to nebaví. Ale najdu si dobrý světlo a úhel, vyfouknu a nedýchám. A když je fotka hnusná, tak ji prostě nezveřejním," směje se Alice.

Přiznává, že čím je starší, je stále těžší si nízkou váhu udržet. "Stojí to mnohem větší úsilí, trvá to nebo to naopak vůbec nejde. Metabolismus už je prostě pomalejší. Dřív stačilo tři dny nejíst a tři kila byla hned dole. Teď to hubnu tři měsíce a čtyři přiberu, když se jednou najím," dodala herečka. ■