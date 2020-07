Blondýna s obřími silikony provokovala s Vémolou na poprsí. Tahle silikonka brnká na nervy prsatici Lele Ceterové

Kristhin Gómez s Vémolou na prsou Foto: Instagram K. Goméz

„A ty dvě ku*vy, co s tebou letěly, vás fotí? Proč si s nimi foto nedáš? Nehraj to na Instagramu na rodinku…hodně lidí ví, že zrovna ty andílek nejsi, a mně už došla trpělivost. Lhaní už bylo dost,“ pustila se do Vémoly vnadná Slovenka.

Svůj příspěvek záhy smazala a Karlos se hned po návratu snažil ukázat, jak moc pro něj rodina znamená. „Rodina je nejvíc. Miluju holky moje nejvíc na světě,“ dušoval se.

Samotná Lela by však i tak měla zůstat ve střehu. Vémola má jednu velkou obdivovatelku s obřími silikony, která má pro něj už nějaký ten pátek velkou slabost. Modelka a tanečnice s obřími silikonovými ňadry Kristhin Gómez o sobě opět dala vědět.

Ceterová ji v minulosti označila za k*rvu a nemohla vystát, že se s ní Vémola vídal. „Kristhin znám deset let, ještě z dob, kdy žila v Londýně. Dorazil jsem na její narozeniny, a je z toho takové haló jen proto, že má velká prsa a Lela vydala status na Instagramu,“ obhajoval tehdy prsatou kamarádku zápasník MMA.

Peroxidová provokatérka se svým přátelstvím se slavným zápasníkem vůbec netají a nedávno zveřejnila snímek s tričkem, které si navlékla přes mega silikony. Na tričku byl přitom zobrazen přímo Vémola.

Kristhin navíc do světa vyslala tajemný vzkaz! „Vždy dělej jen to nejlepší, co umíš. Co zasadíš, to také sklidíš. Dříve nebo později tě karma pokaždé dožene,“ prohlásila mnohoznačně pod snímkem s Vémolou na triku.

A aby toho nebylo málo, popřála Vémolovi i k jeho nedávným narozeninám. „Všechno nejlepší, Karlito,“ rozněžnila se. Aby ještě víc přilila olej do ohně, zveřejnila na Instastories fotku s českými sladkostmi. Jak se k nim asi tato prsatice žijící ve Španělsku najednou dostala? ■