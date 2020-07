Agáta se vyjádřila k rozvodu s Jakubem Prachařem. Kdy definitivně dojde k ukončení manželství?

Agáta Prachařová Michaela Feuereislová

Agáta Prachařová (35) bude už brzy rozvedená paní. Podle jejích slov to vypadá, že by mohla v září vyprovodit syna Kryšpína do školy už zase jako Agáta Hanychová. Rozloučit se chce také s příjmením svého stále ještě manžela Jakuba Prachaře (36).