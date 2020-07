Inna Puhajková promluvila o nové lásce Jaromíra Jágra! Jejich podobě se smáli i kolegové na Nově

Inna Puhajková Super.cz

"Mě zase tenkrát v začátcích na některých fotkách přirovnávali k Ivě Kubelkové. Asi má svůj typ, který se mu líbí. Každý máme vyhraněný typ, který je pro nás atraktivnější. Nemyslím si, že by to mělo souvislost přímo se mnou," řekla Super.cz Inna.

"Je fakt, že kluci v práci se mi také smáli, že jsem byla ve Špindlu," prozradila na otevření nového bistro konceptu na pražské Harfě, které moderovala.

Sama s Jaromírem začínala, když jí bylo dvacet let. Co by poradila jeho nové partnerce? "Já jsem v té době byla nepolíbená šoubyznysem, mladá. Tlak to byl velký. Jí je tuším 26 let, takže je zkušenější než já v té době. Věřím tomu, že si poradí," uzavřela.

"Hlavní je, aby jim to klapalo, rozuměli si, aby to fungovalo," přeje páru Inna. ■