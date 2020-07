Rád by si i sáhnul! Felix Slováček (77) okukoval odhalené vnady polonahé hostesky i krásné kytaristky

Dámské vnady jsou pro Felixe Slováčka neodolatelné. Profimedia.cz

Rád by si i sáhnul, ale to už by asi dostal přes prsty. A nejen od svojí přítelkyně Lucie Gelemové (37), ale i od zúčastněných dam. Felix Slováček (77) je sice podle svých slov naprosto spokojený se svojí mladší partnerkou, ale ani půvaby jiných dam ho nenechávají chladným. A je opravdu jedno, na jaké společenské akci se po karanténě objevil.