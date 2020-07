Mrkněte na ty kočky v plavkách: Mezi finalistkami Miss Czech Republic najdete i plus size krásku

Taťána Makarenko naposledy představila finalistky Miss Czech Republic. Super.cz

V pražském hotelu dívky absolvovaly zároveň poslední challenge, tedy soutěž, která z nich zvládne nejlépe krátce promluvit na zadané téma, mezi nimiž nechyběly otázky genderu anebo ekologie.

"Jde o public speaking skill, což je disciplína, která existuje i na Miss World, jejíž pravidla kopírujeme," vysvětlila ředitelka soutěže Taťána Makarenko (30). Zvítězila studentka žurnalistiky Karolína Kopíncová, která soutěží s číslem 4 a se svými 183 cm je nejvyšší finalistkou.

Před finále v rámci tzv. preliminary si také část porotců, kteří budou na finále rozhodovat o vítězství, mohli naposledy prohlédnout, jak to dívkám sekne mj. i v plavkách. "Za to, že máme ve finále promenádu v plavkách, se nestydíme. Je to součást soutěže, chceme, aby naše miss byla komplexní a mohla třeba zrovna ty plavky předvádět. Dívky mají mít postavu odpovídající tomu, co klienti chtějí. Nevyhledáváme jen extra skinny dívky, důležité je aby měly vysportovanou pevnou postavu," upřesnila Táňa, že ve finále nejsou jen úplně štíhlounké dívky, ale najdeme tam i krásku velikosti plus size. ■