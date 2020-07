Máte luxusní káru a obří vilu? Hlaste se u Agáty Prachařové. Modelka s pekáčem buchet nám řekla své požadavky na chlapa

Agáta Prachařová Super.cz

"Mám tady nahoře první mřížku, první dvě buchty. Když zatnu, je to vidět. Makám hodně, tak jsem si tenhle model oblékla. Až budu mít buchty až dolů, tak přijdu na akci v plavkách," řekla Super.cz s úsměvem Agáta.

Modelka je momentálně bez partnera. A rovnou nám řekla, jak by měl pan božský vypadat. "Chtěla bych, aby měl lepší auto než já. Já mám Porsche. Může mít i stejný, ale ne horší. A taky by mohl mít stejný dům. A alespoň stejně vtipný," prozradila na párty nového bistro konceptu na pražské Harfě.

V hledání to bude mít těžké. "Když já jsem si na to vydřela peníze, tak by to chlap měl zvládnout dvakrát líp, když je to muž. Seznamka už není cesta na to si najít vážnější vztah," dodala. ■