Finalista MasterChefa Pavel Berky se poprvé ukázal ve společnosti po boku přítele: Tím je bývalá hvězda SuperStar

Pavel Berky s přítelem Michaela Feuereislová

Finalistka kuchařské televizní show MasterChef ukázal přítele. Pavel Berky chodí se svým přítelem už osm let. "Začali jsme spolu žít po třech měsících vztahu. Registrované partnerství ale neplánujeme. Chtěli bychom velkou svatbu, ale to zatím není možné. Čekáme," řekl Super.cz Pavel Berky.

Jeho přítel je úspěšný zpěvák, účastník SuperStar, Matěj Pardus. Jen na sociální síti zpěváka sleduje skoro 200 tisíc lidí. Navíc Pavlovi dělá manažera. "Stará se o mě hodně. Je to nyní náročné, protože se toho po MasterChefovi změnilo hrozně moc. Jsme propojení celou dobu vztahu a je to takhle bezvadné, že je to v rodině. Nejlepší možnost," vysvětlil na párty plné gurmánských specialit.

"Já osobně mám rád klasiku, dobrou česku svíčkovou a halušky. To je moje nej. Nedávám si to každý den, ale když můžu a mám na to chuť, tak si to dám. Zase ať nejsem jako koule. Dnes si dám krevety, na ty mám chuť a je to výrazně zdravější," dodal s úsměvem amatérský kuchař, a také módní návrhář. ■