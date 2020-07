Despota z Tankového praporu přestal s pitím a seká latinu: Roman Skamene (65) se pochlubil vnučkami a chalupou

Roman Skamene relaxuje na chalupě. Video: Herminapress

Mohl by si v klidu užívat penze, ale to mu vůbec nevoní. Herec Roman Skamene (65) je i ve svých pětašedesáti letech aktivní a čilý jako rybička. Je to prostě v přeneseném slova smyslu brouk Pytlík – práce všeho druhu. aAna jeho haciendě ve Stradonicích, kde tráví čas s rodinou, je to vidět.