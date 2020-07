Ivana Jirešová vyrazila na dovolenou do Řecka: Opalovala se i nahoře bez

Ivana Jirešová se pár dní opalovala na ostrově Kos. Super.cz

"Když jsem byla mladší, vydržela jsem se válet u moře i čtrnáct dní v kuse. Teď už potřebuju i něco vidět, takže na Kosu mi vyhovovala ta kombinace koupání a poznávání. Moc se mi líbila vesnička Sia v horách, kde jsme se byly podívat na krásný západ slunce a nadýchat čerstvého horského vzduchu. A taky mě baví, že se tady dá podél pobřeží jezdit na kole," byla nadšená Ivana.

To, že se vůbec k moři podívá, navíc letecky, se jí ještě před měsícem ani nezdálo. "Přitom jsem měla na začátku roku velké plány. Chtěla jsem do Londýna a hlavně na měsíc do Thajska, což není možné. Ale mám v létě ještě nějaké volno, tak bych se k moři ráda vrátila. Ať už do Chorvatska, kde jsem byla loni, anebo právě do Řecka, které zase tak moc neznám. Výběr je jednoduchý, protože jinam to stejně zatím nejde," svěřila nám. ■