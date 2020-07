Yvetta Blanarovičová se za figuru v plavkách stydět nemusí: V Řecku ji ale v bazénu pokousala kolegyně!

Yvetta Blanarovičová si užívala prodloužený víkend na ostrově Kos. Super.cz

"S mým ex jsme toho procestovali hodně, i několikrát za rok jsme byli na lodi. Řecko znám, ale spíš ostrovy, které jsou méně turistické. Byly to trošku divoké jízdy," vyprávěla nám, že se plavila hlavně v oblasti Kyklad, kde je to i trochu nebezpečné.

Kdyby se náhodou někde střetla s piráty, pro ránu by určitě nešla daleko. To ostatně ukázala v hotelovém bazénu, kde proběhla improvizovaná vodní bitva s kolegyní Ivanou Jirešovou Ordinace vs. Ulice. Ivana ji totiž v zápalu boje kousla do nohy. "Ivča přestřelila, taky mi to napálila do obličeje, a s chřestýšem si není radno zahrávat, takže jsem jí to oplatila stejně," smála se Yvetta.

A jaká je pro ni ideální dovolená? "Taková, ze které budu odjíždět a říkat si, že je škoda, že to skončilo. S bezvadnými lidmi, anebo i sama. Chci poznat tu zemi, kde jsem, jíst dobré jídlo, odpočívat aktivně, ale když se mi nic nechce, tak nedělat vůbec nic. Žádné tlaky a nervy. Jet všechno v módu, že je to jedno. Stačí žít," uzavřela. ■