Rozkošné foto s miminkem: Monika Bagárová zapózovala s dcerou v náručí

Monika Bagárová s malou dcerkou Foto: Instagram M. Bagárové

Mateřství si užívá, ač sama připustila, že to není úplně jednoduché, a ne vždy vypadá tak odpočatě, jak je patrné na jejím Instagramu. Monice to s miminkem i tak moc sluší. Naposledy zveřejnila rozkošné narozeninové foto s dcerkou v náručí.

K oslavě 26. narozenin jí přály například modelka Simona Krainová či moderátorka Daniela Písařovicová. Zpěvačka ale poděkovala všem svým fanouškům. „Děkuji, že jste se mnou, děkuji, že mi píšete milé zprávy i rady ohledně Ruminky. Vážím si každé jedné z nich, i když nejsem schopná na všechny odpovědět. Děkuji, že jste,“ vzkázala Bagárová, která je čím dál tím víc populárnější.

„Je to obrovská změna života, krásná změna života, ale občas je to prostě mega náročný a já jsem vděčná za svoji rodinu, lásku a přátele, kteří nám pomáhají a jsou stále nablízku. Obdivuji všechny maminky a hlavně ty, které to zvládají bez jakékoliv pomoci nebo mají miminka rovnou dvě a více,“ nechala se nedávno slyšet Bagárová. ■