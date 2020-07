Ilustrační foto Profimedia.cz

Už jste na dohled domu a spustí se liják, tak přidáte do kroku, znáte to. Ženě, jež je hlavní hrdinkou vloženého videa, se spěch šeredně nevyplatil. Užuž se viděla v suchu, jenže ve vratech garáže zapomněla sklonit hlavu, takže to nejspíš odnesla nejen zmáčeným oblečením a obutím, ale i pořádnou boulí.