7 perliček z legendárního Vinnetoua. U jaké scény herci prskali smíchy a proč hlavní hrdina málem zemřel?

Pierre Brice a Lex Barker ve filmu Vinnetou Profimedia.cz

Když v polovině 60. let přišly do československých kin německé mayovky, ve kterých se hlavních rolí Vinnetoua a Old Shatterhanda ujali Francouz Pierre Brice (✝86) a Američan Lex Barker (✝54), zrodil se kult, který přetrval dodnes.

V německé produkci vzniklo mayovek více, ale pětice nejlepších byla vytvořena pod režijní taktovkou duchovního otce filmového Vinnetoua Haralda Reinla (✝78): Poklad na Stříbrném jezeře (1962), Vinnetou (1963), Vinnetou - Rudý gentleman (1964), Vinnetou - Poslední výstřel (1965) a Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smrti (1968).

Představitel Vinnetoua mayovky neznal

Charismatickému Pierru Briceovi změnila role náčelníka Apačů život od základů. Nicméně režisér Reinl si v ní původně představoval Horsta Buchholze (✝69) nebo Christophera Leeho (✝93). Když mu ale producent ukázal vcelku neznámého francouzského herce, okamžitě měl o „svém“ Vinnetouovi jasno. Zajímavé je, že Brice neměl zpočátku o roli zájem – Karla Maye neznal a kromě toho mu vadilo, že jeho postava má málo textu.

Nšo-či i Old Shatterhand trpěli

Představitelka jeho krásné sestry Nšo-či Marie Versini (80) je rovněž Francouzka - ovšem na rozdíl od svého hereckého parťáka mayovky znala.

Její otec je totiž překládal do francouzštiny a ona si už od dětství hrála právě na Nšo-či. Z filmové role byla proto nadšená, jen se musela vyrovnat s tím, že jako první se bude točit scéna, ve které její postava zemře.

Scéna byla mimořádně vypjatá i pro Lexe Barkera, kterému krátce před tím zemřela manželka Irene Labhart (✝25). Když mu pak Nšo-či umírala v náručí, bylo to pro něj dvojnásob bolestné – prožíval při ní totéž, co zažil krátce před tím v reálném životě. Nicméně herec dlouho netruchlil, Irene velmi záhy vystřídala španělská miss Carmen (Tita) Cervera (77), která se nakonec stala i jeho pátou manželkou.

Pokrevní bratrství s problémy

Filmu Vinnetou dominuje scéna, ve které se náčelník Apačů a jeho rudý bratr Old Shatterhand pokrevně sbratří. Jde o scénu plnou emocí a vážnosti, jenže realita byla zcela jiná. Vždy, když Pierre Brice a Lex Barker spojili ruce a pohledy, oba pokaždé vyprskli smíchy. Celé jim to přišlo až moc patetické. Režisér Reinl kvůli tomu zuřil – jako vášnivý ctitel Mayova díla neměl pro podobné legrácky pochopení.

Vinnetou zachraňoval Old Shatterhanda

Brice a Barker se během natáčení spřátelili a ve chvílích volna rádi závodili v rychlých autech, což oba stálo málem život. Brice se jednou při výjezdu z Rijeky srazil se svým luxusním vozem Facel Vega s kamionem a vypadalo to, že je po něm.

Barker se k němu rozběhl, aby mu poskytl první pomoc, ale když vše spatřil na vlastní oči, omdlel. Old Shatterhandovi nakonec poskytl první pomoc Vinnetou, který příšerně vyhlížející nehodu zázračně přežil. (Jak známo, představitel Old Shatterhanda zemřel na infarkt v pouhých 54 letech, takže šok z přítelovy tragické smrti pro něj mohl být opravdu fatální).

Inču-čuna lezl všem na nervy

Srbský herec Mavid Popović (✝84), který hrál Inču-čunu, byl známý tím, že neustále komandoval koprodukční jugoslávský štáb. Choval se tak arogantně, že se mu kolegové nakonec pomstili. Herec se holedbal, jak umí skvěle jezdit na koni, a tak mu schválně přistavili lekavého oře, který se bál šustění novin.

Kůň udělal pár kroků, někdo schválně zašustil papírem a Popović spadl a zlomil si nos. Není ale známo, zda po této události změnil své chování. Herci se také přezdívalo Dvojitý skalp, protože kvůli velkým koutům nosil paruku i v civilu a teprve přes ni si nasazoval inču-čunovskou.

Vinnetou nosil plavky!

Když se točila scéna na řece Rio Pecos, kde v kánoích sváděl souboj Old Shatterhand s Inču-čunou, bylo šílené vedro. Vinnetou, který vše sledoval z břehu, měl na sobě sice indiánskou košili, ale místo kalhot měl plavky a kamera zabírala jen horní část jeho těla.

Rio Pecos je ve skutečnosti dalmatská řeka Zrmanja, která je krasová, a tudíž ledová. Herci se během natáčení dohodli, že kánoe schválně převrátí, aby se mohli zchladit a také najíst, než jim uschnou šaty.

Oblíbené hrdiny si můžete připomenout nejen na TV obrazovkách, ale i v VII. ročníku apoteózy na filmové mayovky nazvané Vinnetou – Pokrevní bratrství, která se bude konat 1. a 2. srpna ve Strážovicích u středočeských Křečovic. ■