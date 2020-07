Dva roky spolu nepromluvily. Co říká Ornella Koktová na zásnuby mámy Štikové (47) s o 25 let mladším kolouškem?

Ornella se syny Quentinem a Svenem Michaela Feuereislová

O zásnubách mámy ví. "Vím to z novin. Co na to mám říct. Neznám jejího partnera, hodnotit to nemůžu. Že by mě překvapilo, že si najde o tolik let mladšího partnera, to ne. Žádný šok to nebyl," usmívá se.

Mrzí jí, že děti nemají hlídací prarodiče. "Táta k nám jezdí na návštěvu, přiveze dětem dárky, ale že by je hlídal, vzal si je domů, to se neděje. To mi asi trošku chybí. Naštěstí ale bydlíme v domě se zahradou, zvládáme to v pohodě," dodala. ■