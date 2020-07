Dcera moderátorky Kloubkové si rýpla do jejího přítele: Tohle řekla na adresu bývalého porotce StarDance

Kristina Kloubková Super.cz

Moderátorka zpráv na Nově Kristina Kloubková (43) si užívá harmonický vztah s partnerem, choreografem a tanečníkem Vaškem Kunešem. Sama říká, že je ráda, jak skvělý vztah má s její dcerou Jasmínkou. "Jsou to neuvěřitelní parťáci. Jsem hrozně ráda za to, jak to je. Jasmínka ho má strašně ráda," řekla Super.cz Kristina.

Malá Jasmínka ale přeci jen našla něco, co jí na Vaškovi vadí. "Vašek je hrozně dlouho na záchodě," dodala vtipně dcera moderátorky.

Kloubková je ráda, že už mají za sebou období karantény. S dcerou to prý bylo těžké. "Neustále říkala, že chce zpět do školy. Byl to horor. Vždycky jsem se klanila učitelům, teď se jim klaním až k zemi. Bylo to hodně náročné," usmívá se. Za sebou už mají vysvědčení, Jasmínka má samé jedničky.

I když by se dalšímu potomkovi Kristina nejspíš nebránila, myslí si, že zůstane jen u jednoho. "Nebráním se ničemu, ale bude mi 44 let, zůstaneme u jednoho svého a jednoho bonusového od Vaška," dodala. ■