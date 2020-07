Měla by se Dominika Gottová bát? Problémový manžel Timo Tolkki je zpátky v Praze!

Dominika si přeje rozvod, její manžel se jí ale stále snaží být na blízku. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Facebook T. Tolkkiho

Nyní se ale finský muzikant do Česka vypravil znovu, a pravděpodobně ho k tomu nevedla jen touha po procházkách Prahou, ale také po dalším setkání s manželkou, ke které se chtěl ještě během své minulé návštěvy vrátit. Ona si ovšem rezolutně stojí za rozvodem.

Dominika Gottová promluvila o rozvodu

Super.cz

Před odletem do České republiky se Timo Tolkki na svých sociálních sítích pustil do médií, které údajně vypouštěly do světa rozhovory pod jeho jménem, ale on dle vlastních slov s nikým nemluvil.

„Pokud si přečtete něco, co píšou, nevěřte jim. Píší články a rozhovory s mými slovy, ale neřekl jsem jim nic! Našel jsem tam domov, ženu a spřízněnou duši a samozřejmě, že se tam vrátím,“ napsal Timo fanouškům, avšak neuvedl, zda mluví o své manželce Dominice, či milence Claudii, nebo o jiné z žen, za kterými létal do Mexika.

O manželce Dominice či případném setkání s ní Timo prozatím mlčí, v Praze tráví čas na hotelu, navštěvuje restaurace a kavárny. Dokonce v jednom pražském studiu uspořádal akustický koncert, který živě vysílal svým facebookovým fanouškům, kteří ho dobrovolným příspěvkem na účet mohli v jeho počínání finančně podpořit. ■