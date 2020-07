Nechutné! Simona Krainová to schytala za olizování přímo na ústa. Modelka si ale nenechala nic líbit

Simona Krainová Foto: Instagram S. Krainové

„Já si fičím na Angele. Co děláte vy? Hezkou neděli všem fajn lidem tady,“ napsala Krainová k videu, na kterém se mazlí a hubičkuje se štěnětem.

„Děkuju za všechny zprávy, co mi píšete. Jste nejvíc... A ty blbky v bloku zdravím taky, hlavně se nemnožte,“ současně vzkázala rýpalům, kteří ji zahrnuli nenávistnými zprávami, a tak je raději na sociální síti zablokovala.

Od obviňování, že jedna z nejkrásnějších českých modelek podporuje množírny a pejska má tzv. „bez papírů“, už hejtři upustili, teď blondýnce ale vytýkají, něco jiného.

„Nechutné... Promiňte, ale můj názor... I když je zlaťoučký, stále je to zvíře... Aby se olizovalo s člověkem?,“ ptá se pod videem fanynka. „Miluji zvířata, moc, ale takto přímé olizování... Nene.“ „Jako sorry, ale olizování přímo na ústa? Je pravda, že když jsem se svým 60kg mazlem řádila, tak jsem ho i kousala, ale jazyk, ble, ble... Ale je to můj postoj ke zvířeti a názor, každý ať si dělá co chce,“ přidávají se ostatní. To si ale blondýnka nenechala líbit.

„Už jsem se bála, že tady fakt žádný tupý koment nebude... Soudruzi někde udělali chybu,“ vrací úder Krainová, které se ve velkém začali zastávat ostatní pejskaři.

„Miluju tyhle přecitlivělé osoby, co je položí cizí video. Mám chuť se podělit, jak mě vítá naše skoro pětiletá hovawartice, to by někteří asi padli a už nevstali,“ podivuje se nad negativními komentáři fanynka. „Je to nejvyšší pocta pro páníčka, nic lepšího není, kvituji,“ chválí naopak modeličino „olizování“ s fenkou jistý muž. ■