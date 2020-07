Ilustrační foto Profimedia.cz

Zkoušeli jste někdy aktivity z videí, která najdete na Instagramu? Pokud ne, ale rádi byste, pak se nejprve podívejte ke komikovi Arronovi Crascallovi, který různé návody zkouší a ukazuje, jak to také může celé dopadnout jinak.

Vtipálek občas do videa pozve svou partnerku, kterou se snaží zapojit do různých výzev pro páry. Na následujícím videu zkoušeli polibek ve stojce. Jen se podívejte, jak to celé dopadlo