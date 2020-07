Minišaty a žádná podprsenka: Takhle si do ulic vyrazila krásná herečka z filmu Tenkrát v Hollywoodu

Margot Robbie Profimedia.cz

Australská kráska, která žije se svým manželem v Los Angeles, si z domu vyběhla jen v krátkých černých šatech, pod které si ani pro jejich vykrojený střih nebrala podprsenku. Podle snímku to vypadá, že si jen pro něco vyběhla, jelikož na nohou má obuté chlupaté pantofle.

Sexy herečku si nejspíš budete nejspíš nejlépe pamatovat z její role ve filmu Vlk z Wall Street, kde roztahovala nohy před Leonardem DiCapriem (45) a ve filmu se objevila i nahoře bez. S hollywoodským krasavcem si znovu zahrála i v poslední tarantinovce Tenkrát v Hollywoodu.

Poslední roky se také už pravidelně proměňuje do role superhrdinky Harley Quinn, kterou si ve dvou nově připravovaných snímcích (Sebevražedný oddíl 2 a Harley Quinn Vs. The Joker) zahraje už potřetí a počtvrté. ■