Takhle sexy křivky má po karanténě britská zpěvačka. V bikinách vystavila zadeček

Dua Lipa Profimedia.cz

Dua přidala na svůj instagramový profil fotky v černých bikinách a ukázala sexy zadeček, který cíleně nastavila do objektivu. K několika snímkům napsala jen: "Jsem stydlivá."

Fotky nejspíš pořídil její přítel, se kterým trávila celou karanténu v pronajatém bytě v Londýně, protože její byt byl vytopený.

Zpěvačka těsně před začátkem karantény vydala své druhé studiové album, ze kterého už vydala tři úspěšné singly. Průlomovým hitem, který ji uvedl do hudebního světa byla píseň Be the One a později vydala celosvětově úspěšný hit New Rules. ■