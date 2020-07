Tohle je realita: Holky mohou být v klidu. Patricie Pagáčová ukázala neretušovaný snímek, který nenajdete na titulce časopisu

Patricie Pagáčová Foto: archiv P. Pagáčové

"Cáky cák. Jen si tady s dovolení odložím pupek," napsala k fotce Patricie a přidala také snímek, na němž nevypadá jako z titulní strany módního magazínu, kde by ji vyretušovali.

"Tady je to, holky, hezky vidět. Ruce jak vzpěrač a pupek opřenej o bazén. Summer body jak vyšitý. No a co. Já jen, aby zas nedošlo k omylu, že jsem tady jako z obálky časopisu. Takže žádnej stres no," dodala Pagáčová. ■