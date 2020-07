Iva Pazderková se pochlubila fotkou v bikinách a posteskla si: Mrkněte, s čím na sobě není spokojená

Iva Pazderková Foto: Instagram Iva Pazderková

„Ten pocit, když ležíte (včera) zcela esteticky a monochromaticky u rodičů na terase a netušíte, že za půl hodiny odjedete bez těchto nových plavek, které jste si po deseti letech v potu tváře a s bolestí ega koupili. Nicnetušící, vypatlaná Ivuška, která dnes podstoupí to martýrium kupování bikin znovu, utratí znovu peníze, znovu zapláče při pohledu do kabinkového zrcadla, znovu bude řešit, jestli fakt v těch, co se jí líbí nejvíc, vypadá jako ředitelka vápenky,“ rozepsala se v popisku fotky.

„No...vypadám. Ve všech. Su strašná běloba,“ posteskla si, co ji na těle zřejmě nejvíc trápí. „A pak si uvědomí, že má obrovské štěstí, že vůbec musí plavky k moři řešit, protože ne všichni se k moři mají šanci podívat,“ dodala ale uvědoměle v závěru příspěvku.

Nutno podotknout, že figuru má Iva skvělou. Ve formě se udržuje kvůli soutěži v bikini fitness, na kterou se chystá v půlce října. Když k tomu u moře chytne i barvu, bude se sebou jistě i ona sama brzy spokojená. ■