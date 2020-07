Berenika Kohoutová a její intimní zpověď: 5 měsíců po porodu se odhodlala ukázat v plavkách! 90–60–90 už to není

Berenika Kohoutová Foto: archiv B. Kohoutové

"Jediný, čeho příroda ženy ušetřila, co se týká těhotenství a porodu, je několikaměsíční absence menstruace. Jó, to porod, porod byl za mě krása," překvapila Berenika.

"Nikdy jsem moc nechápala, co to znamená, když někdo “nemá čas” na mateřský dovolený. Pochopitelně. Neměla jsem dítě. Mateřská pro mě znamená rozdělit si tu trošku volnýho času přes den (zhruba 3 hodiny max., někdy v kuse, ale spíš odděleně) a večer, v noci. Například si s Lolou vezmeme deku, já si naberu časáky a kafe a jakože si uděláme pohodičku. Skončí to tak, že Lola má pohodičku, ale já si samozřejmě nedokážu soustředěně číst dýl jak 3 minuty, protože například vysvitlo sluníčko, musim Lolu namazat opalovákem," prozrazuje, že to poslední na co má čas, je ona sama.

"Otáčim to ve dveřích. Pohoda, natáhnu se, otevírám časák. Zašlo slunce, musim pro svetr. A vlastně bych měla Lole začít krájet mrkev na příkrm. Jdu do kuchyně a začínám to připravovat, Lola začne vřískat. Tak jo, nakojit, uspat. Občas to vyjde na 3 minuty, občas na 30. Ha! Spí! Mám čas, ale nevim kolik. Základ je dodělat jí jídlo a sama se najíst. Něco ultra rychlýho, pochopitelně. Ale lehkýho!! A málo kalorií, ať jsem rychle v šejpu. Pak pověsit prádlo. To je mokrý a zatuchá. Ustlat postel, ta taky zatuchá, haha. Jo, to jsou takový neodkladný věci. A dál? Zacvičit si, nebo se natáhnout u toho vysněnýho časáku? Anebo Instagram - což je víceméně už taky práce...? A co ty haldy oblečení, mám dělat, že je nevidim? A neměla bych už konečně napsat nějakej text?" rozepsala se o své roli maminky Berenika.

"Většinou to skončí tim, že se Lola samozřejmě vzbudí o několik hodin dřív, než potřebuju. Třeba o padesát. A mně je líto všeho, co jsem nedělala. Nejvíc cvičení. Protože jsem byla zvyklá makat. Dřív. Když jsem měla 90-60-90 (nebo tak ňějak) a z prsou mi samovolně neteklo mlíko. Takže jinak. Od příštího tejdne si do diáře zapisuju bruslení, plavání a jógu. A kafe sama se sebou a hodiny čumění. Potřebuju nějakej řád a taky hejbnout kostrou. Doslova. Tak uvidíme, jak se k mejm plánům postaví Lolek," dodala Kohoutová. ■