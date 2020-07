Karlos Vémola to drsně schytal od sledujících: Zápasníkovi nadávají, jeho partnerce radí, aby od něj utekla

Karlos Vémola to od sledujících pěkně slíznul. Michaela Feuereislová

A ti zápasníka rychle odsoudili a v sekci komentářů si neberou servítky. „Podvádíš nonstop svou ženu, sotva porodila...charakter odpad,“ zaútočila drsně jedna z fanynek. „Karlos_kurvynator_vemola,“ nedaroval mu to jiný sledující. „Já bych s takovým ksindlem nebyla ani pět minut v jedné místnosti, jeho žena by od něj měla útéct,“ přisadila si další. A nebyla jediná, kdo Ceterové takhle radil.

„Paní Lelu mám velmi ráda, myslím, že je krásná, milá a hlavně lidská. Je mi líto, že musí řešit takové věci. Co se týče jejího partnera, pokud je to pravda, je mi z něj stydno. Tolik maká, předvádí se, jaký je to chlap, a přitom je to ku*evník. Tohle z vás chlapa ani šampióna neudělá, naopak jste klesl na úplné dno,“ zastala se vnadné blondýnky jiná sledující.

Novopečená maminka krásné dcerky Lili se ke svému komentáři nechtěla více vyjadřovat ani ho vysvětlit. I bez dalšího vysvětlení se ale dočkala velké podpory fanoušků. Ti si rychle udělali vlastní závěr a jsou zatím jednoznačně na její straně. ■