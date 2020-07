Konečně se pochlubila: Prostořeká modelka Chrissy Teigen předvedla nově upravené poprsí. A stojí to za to!

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Nedávno se ale na sociálních sítích velmi sdílná modelka pochlubila zprávou, že má operaci úspěšně za sebou. Všichni fanoušci tak netrpělivě čekali, až svoje nové poprsí předvede. A že má základnu sledujících pořádnou, díky svým peprným výrokům patří Chrissy k nejvlivnějším lidem na sociálních sítích.

Nyní konečně přišel moment, na který všichni čekali. Teigen, která také miluje vaření a vydala i vlastní kuchařku, sdílela na Instagramu video, jak peče sušenky. Těsto válela lahví vína sice poctivě, ale kdo by tomu věnoval pozornost, když kamera zabírala hlavně její zrekonstruovaný dekolt. A stálo to za to, jak se můžete přesvědčit níže. V popisku zavtipkovala, že právě vyrábí své proslulé “Titty biscuits“ neboli “kozí sušenky“.

Jak je vidět, zákrok se povedl a povislá ňadra jsou ta tam. Chrissy později přidala na sociální síť ještě snímek v bikinách a fanoušci v komentářích nešetřili chválou.