Podezřívají ji z anorexie: Hana Mašlíková je samý sval a bez gramu tuku navíc. V sexy šatech se vyjádřila k hejtům

Hana Reinders Mašlíková Super.cz

Prozradila, že je šťastná, že je její syn už ve věku, kdy má ona více času na sebe. Může se tak věnovat své velké vášni, cvičení a jízdě na koni. "Je to už parťák. Už si můžu zajet ke koním, zacvičit si. Začíná volnější období," vysvětlila moderátorka.

Je samý sval, nemá gram tuku navíc. "Mám to ráda, ráda cvičím, mám k tomu dobré dispozice. Ale nedávno jsem se dočetla, že jsem anorektička. Ta takhle vypadají anorektičky," smála se vysportovaná moderátorka.

Její syn je velmi aktivní po rodičích, podobá se zatím především Mašlíkové. "Malej dvanáct hodin denně běhá, zřejmě z něj bude maratonec, on snad neumí chodit. A malý Reinders to je jen pindíkem, jinak většina lidí se shoduje, že je celej já. Zatím," dodala se smíchem.

Přestože to tak vypadá, na soutěž v kulturistice se ale nechystá. "Na soutěž už jsem stará. Kdybych byla mladší, tak bych se možná hecla. Ta příprava je tak náročná, i na psychiku, že by to odnášela rodina a víc než moje uspokojení by to nepřineslo." ■